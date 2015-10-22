Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №718, яке набирає чинності з 23 жовтня.

Згідно з документом, НБУ звільнив від обов'язкового продажу надходження валюти як грошового забезпечення (гарантійного внеску) для участі нерезидента у торгах із приватизації державного майна на рахунки організатора таких торгів.

Також НБУ звільнив від обов'язкового продажу валютні надходження на підставі угод про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу, а також гранти, які юридичні особи - резиденти одержують від міжнародних фінансових організацій, якщо в органах управління цих юридичних осіб бере участь уряд України.

Крім цього, НБУ пом'якшив обмеження з видачі гривневої готівки через касу та банкомати, встановлене на рівні 300 тис. грн на добу на одного клієнта. Тепер ця норма не буде поширюватися на валютно-обмінні операції з фізичними особами, що спростить продаж валюти населенням.

Також повідомляється, що у відповідь на численні прохання бізнесу НБУ дозволив реєстрацію заміни кредитора чи боржника за валютними кредитами від нерезидентів, якщо заміна пов'язана з ліквідацією кредитора та його приєднанням до нового кредитора-правонаступника. Також дозволено реєструвати зміни в кредитні договори, якщо кредит надано резиденту за участю іноземного експортно-кредитного агентства.

Одночасно регулятор уточнив вимогу щодо контролю експортних операцій з урахуванням особливостей телекомунікаційних компаній. Тепер НБУ не забороняє банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів, що мають документальне підтвердження про залік зустрічних вимог у валютах, що підлягають обов'язковому продажу, якщо йдеться про оплату міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку).

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Як повідомляв УНІАН, НБУ в березні цього року ввів ряд жорстких обмежень на валютному ринку для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення обмежень та одержання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. до теперішнього часу.

Регулятор анонсував повне скасування адміністративних обмежень на валютному ринку та перехід до валютного регулювання на ринкових засадах до середини 2016 року.