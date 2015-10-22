ЄЦБ знову зберіг базову ставку на рекордно низькому рівні
15:03, 22 жовтня 2015Фінанси
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Базова процентна ставка залишається на рівні 0,05%
REUTERS
Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,05%, випливає з прес-релізу регулятора, передає Прайм.
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Ставка за депозитами збережена на рівні мінус 0,2%, маржинальна ставка - на рівні 0,3%.
Рішення співпали з прогнозами аналітиків.
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