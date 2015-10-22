Уповільнення економіки Китаю може спричинити рецесію у країнах Північної Азії

Уповільнення китайської економіки, другої найбільшої в світі, послаблює зростання в Північній Азії та підштовхує деякі країни до рецесії, повідомляє Reuters.

"Китай проходить через болючу зміну балансу економіки, на яку припадає 16 відсотків світового ВВП проти менш ніж 10 відсотків десятиліття тому. Міжнародний валютний фонд очікує, що зростання в регіоні, куди також входять Японія, Південна Корея, Гонконг і Тайвань, складе 5,5 відсотка в поточному році", - говориться в повідомленні.

"Безсумнівно, доки Китай знаходиться в такому ослабленому стані, природно, що Північна Азія, яка дуже орієнтована на китайський ринок, безпосередньо або опосередковано, також потрапляє під удар", - сказав Вішну Варатан з Mizuho Bank.

Економісти передбачають, що ослаблення експорту з Північної Азії триватиме деякий час.

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"Можливо, це триватиме щонайменше до першої половини 2016 року включно, - сказав Варатан з Mizuho. - Ми очікуємо стабілізації експорту в Китай та деякого підвищення споживання до середини року".