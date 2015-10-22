Україна і Люксембург підпишуть конвенцію про уникнення подвійного оподаткування
15:39, 22 жовтня 2015Фінанси
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Президент зазначив, що конвенція між Україною та Люксембургом буде підписана найближчим часом.
Україна і Люксембург підпишуть конвенцію про уникнення подвійного оподаткування / twitter/poroshenko
Президент Петро Порошенко повідомив, що незабаром між Україною та Люксембургом буде підписана конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксавьє Бєттелем, який перебуває з робочим візитом в Україні.
“Що стосується двосторонніх відносин, я хотів би констатувати той значний прогрес, який ми продемонстрували при досягненні компромісу з імплементації конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. З технічних причин ми не встигли підготувати підписання до візиту. Ми домовилися, що вона буде підписана найближчим часом", - сказав глава держави.
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