Україна і Люксембург підпишуть конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Президент Петро Порошенко повідомив, що незабаром між Україною та Люксембургом буде підписана конвенція про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксавьє Бєттелем, який перебуває з робочим візитом в Україні.

“Що стосується двосторонніх відносин, я хотів би констатувати той значний прогрес, який ми продемонстрували при досягненні компромісу з імплементації конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. З технічних причин ми не встигли підготувати підписання до візиту. Ми домовилися, що вона буде підписана найближчим часом", - сказав глава держави.

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