Російський "Сбербанк" може піти з деяких країн Європи

Таку думку висловив на Дні інвестора в Лондоні президент «Сбербанку» Герман Греф, відповідаючи на запитання щодо міжнародної стратегії банку, передають «Ведомости».

"Ми стали менш агресивні з нашим міжнародним бізнесом і намагаємося його оптимізувати. Санкції та геополітична ситуація вплинули на нашу стратегію міжнародного розвитку, і насамперед у Європі. Зараз ми намагаємося переосмислити нашу європейську стратегію", - зазначив Греф.

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За його словами, «Сбербанк» залишиться в Європі, але буде розвивати там цифровий банкінг. "Ми запустили минулого року цифрову платформу прийому депозитів в Німеччині і залучили багато коштів на європейських ринках, щоб банк працював на власному фондування", - повідомив Греф.

Він підкреслив, що зусилля «Сбербанку» в дочірніх банках Європизосередяться на посиленні розвитку на цифрових платформах, на скороченні відділень і, можливо, на виході з ряду країн.

Відділення «Сбербанку» є в 22 країнах, кількість його клієнтів за межами Росії досягла 10 млн, йдеться на сайті держбанку РФ. Частка міжнародного бізнесу становить 14% сукупних активів.