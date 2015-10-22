Україна і Люксембург готові "якомога швидше" підписати угоду про усунення подвійного оподаткування - Яценюк

Україна і Люксембург готові якомога швидше підписати угоду про усунення подвійного оподаткування між країнами, оскільки такий документ вкрай необхідний для розвитку двосторонніх економічних відносин, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксавьє Бєттелем.

"Ми зараз з прем'єр-міністром Люксембургу - УНІАН) обговорили необхідність якнайшвидшого завершення переговорів та підписання угоди про усунення подвійного оподаткування між Люксембургом і Україною", - сказав Яценюк.

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Довідка УНІАН. Податковим кодексом встановлено порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Згідно з даними ГФС станом на початок поточного року в України укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування з 70 країнами світу.