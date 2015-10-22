Іран і Росія досягли принципових домовленостей про створення спільного банку, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву Центрального банку Ірану.

"Іран та Росія домовилися про створення спільного банку з метою полегшення здійснення фінансових операцій між двома країнами", - говориться в повідомленні іранського Центробанка.

Сторони також обговорили перспективи входження Ірану в Євразійський банк розвитку, учасниками якого є Росія, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Білорусь і Киргизька Республіка.

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Як повідомляв УНІАН, наразі на двосторонню співпрацю Ірану і РФ виділяється лише близько $1,8 мільярда.

Раніше ЄС прийняв законодавчу базу для скасування санкцій проти Ірану. Президент США Барак Обама віддав розпорядження підготувати документи для скасування санкцій проти Ірану. У той же час голова ядерного агентства Ірану Алі Акбар Салехі чекає наказу від іранського президента Хассана Рухани про демонтаж тисяч центрифуг зі збагачення урану в Нетензе і Фордо.