Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 32 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2228,0585 (22 жовтня – 2260,9278)

100 EUR – 2520,6026 (22 жовтня – 2567,0574)

10 RUR – 3,5485 (22 жовтня – 3,6099)

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,20/22,40 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,7920/25,0140 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3550/0,3580 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,2806 гривні/долар, до цього часу було укладено 631 угода на суму 470,23 мільйона доларів.