Українські банки незабаром очікують відновлення кредитування бізнесу – опитування НБУ

Українські банки очікують відновлення кредитування протягом наступних 12 місяців, повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на результати проведеного регулятором опитування банків за підсумками третього кварталу.

Згідно з опитуванням, протягом наступних 12 місяців банкіри прогнозують поліпшення якості та зростання обсягів кредитів суб'єктів господарювання. У тому числі зростання обсягів очікують 45% опитаних, поліпшення якості портфеля - 39%.

У той же час більшість банків все ще скептично налаштовані щодо пожвавлення роздрібного кредитування, але 40% респондентів розраховують на підвищення якості кредитів фізичним особам протягом наступних 12 місяців.

Також повідомляється, що перші сигнали майбутнього відновлення кредитування були помітні, на думку банків, вже в третьому кварталі, коли загальний рівень схвалення кредитних заявок суб'єктів господарювання зріс вперше протягом останніх двох років. Приріст спостерігався за кредитами малим і середнім підприємствам, короткостроковими кредитами і кредитами в національній валюті.

За інформацією НБУ, опитування проводиться серед кредитних менеджерів 51 банку, і відповіді надали 48 банків, на які припадає 85% загального обсягу активів банківської системи. Регулятор зазначає, що результати опитування є відображенням думки респондентів, а не їх оцінками та прогнозами.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, на початок вересня прострочена заборгованість підприємств перед банками в даний час досягла 17% загального обсягу виданих банками кредитів, при цьому значне збільшення показників простроченої заборгованості підприємств перед банками відбулося протягом 2014-2015 років.