У Китаї заявили про відсутність підстав для девальвації юаня

Прем'єр Держради Китаю Лі Кецян заявив про відсутність підстав для довгострокового знецінення юаня, повідомляє Газета.ru з посиланням на "Сіньхуа".

На зустрічі з колишнім міністром фінансів США Генрі Полсоном прем'єр підкреслив, що Китай вжив своєчасних заходів у зв'язку з коливанням ринку капіталу і має намір продовжувати реформи.

"Ми будемо заохочувати фінансові інновації, сприяти подальшому (становленню) більш відкритої фінансової галузі, щоб сприяти зростанню реального сектору економіки", - додав він.

Полсон, в свою чергу, позитивно висловився про заходи реформування зони вільної торгівлі в Китаї та зростання конкурентоспроможності за рахунок більш відкритої системи.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день курс юаня опустився до рекордного рівня більш ніж за 20 років. Аналітики вважають, що ослаблення курсу юаня має сприяти пожвавленню китайського експорту, який у липні обвалився на 8,3 відсотка в річному обчисленні.