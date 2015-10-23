Нацбанк Казахстану для порятунку економіки викачає з Пенсійного фонду $3,6 мільярда

Нацбанк Казахстану витратить 1 трильйон тенге ($3,6 мільярда) з державного пенсійного фонду в наступному році для підтримки сповільненого економічного зростання, сказав глава ЦБ Кайрат Келімбетов, передає Reuters.

Казахстан, найбільша економіка Центральної Азії і другий за розміром виробник нафти на пострадянському просторі, сильно постраждав від обвалу нафтових цін і знецінення валют Росії і Китаю, своїх основних торговельних партнерів.

Читайте такожНацбанк Казахстану перейде до контрцикличному регулювання через виклики економікиУ минулому році зростання ВВП сповільнилося до 4,3 відсотка з 6,0 відсотка у 2013 році. МВФ прогнозує зростання казахської економіки в поточному році на 1,5 відсотка.

З 1 трильйона тенге пенсійного держфонду 400 мільярдів будуть використані для потреб бюджету, сказав Келімбетов.

Інша частина буде спрямована на фінансування різних проектів, наприклад у будівництві, і воно буде здійснюватися у тому числі і через банківське кредитування. За словами глави Нацбанку, буде використана схема, схожа на програму Банку Англії "funding for lending".

Нацбанк Казахстану очікує стабілізації курсу тенге протягом трьох-п'яти місяців і бачить "оптимальним" курс 250-270 тенге за долар США, сказав Келімбетов.

Подальше ослаблення тенге буде загрожувати цінової стабільності і нормативам достатності капіталу банківського сектора, вважає Келімбетов.

23 жовтня курс тенге підріс до долара до 277,51 з 278,21. Казахська валюта втратила майже третину вартості щодо долара 20 серпня, коли Нацбанк відпустив її у вільне плавання.