Завершено виплати вкладникам ліквідованих банків "Національний кредит" і "УПБ"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати через банки-агенти вкладникам ліквідованих банків «Національний кредит» і «Український професійний банк» («УПБ»).

Як повідомляється на сайті фонду, у подальшому відшкодування коштів вкладникам цих банків можливе за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до фонду.

Читайте такожУряд видав Фонду гарантування 5 мільярдів кредитуЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банків «Національний кредит» і «Український професійний банк» 1 вересня.

Банк «Національний кредит» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є Андрій Оністрат (53,2128% акцій).

«Український професійний банк» (Київ р.) зареєстровано в січні 1992 року. За даними на сайті банку, понад 95% його акцій належать компанії «Український інвестиційно-фінансовий альянс».