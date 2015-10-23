Порошенко підписав закон про перерозподіл грошей на відбудову Донбасу

Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу щодо перерозподілу коштів на відбудову Донбасу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

"Згаданим законом, прийнятим Верховною Радою України 6 жовтня поточного року, законодавчо нормується можливість використання залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, які не знаходяться під контролем державної влади, на відновлення об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх зміст, на території Донецької і Луганської областей, а також на соціально-економічний розвиток відповідних регіонів шляхом тимчасового залучення таких коштів та їх використання у вигляді субвенції обласним бюджетам відповідно Донецької та Луганської областей", - зазначається в повідомленні.

Вступ закону в силу дозволить забезпечити ефективне використання наявних фінансових ресурсів на зазначені цілі і буде сприяти якнайшвидшому відновленню пошкоджених або зруйнованих під час проведення антитерористичної операції об'єктів інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької і Луганської областей, додали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, ВР 6 жовтня прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які дозволяють місцевим органам влади у зоні АТО, незважаючи на заборону казначейського обслуговування, використовувати накопичені в бюджетах кошти на відновлення соціальної та транспортної інфраструктури.

За дане рішення проголосували 265 народних депутатів при необхідних 226.

Згідно з інформацією казначейства, обсяг заморожених на казначейських рахунках коштів місцевих бюджетів у Донецькій області становить 2 млрд грн, а у Луганській - близько 1 мільярда гривень.

При цьому закон передбачає, що заморожені кошти будуть перераховані до спеціального фонду, з якого у вигляді субвенцій будуть направлені місцевим бюджетам.