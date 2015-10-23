Німеччина інвестувала в економіку України 4,5 мільярда євро - Меркель
Голова німецького уряду наголосила, що важливою передумовою для подальшого розвитку економічних відносин є продовження Україною реалізації необхідних реформ
Інвестиції Німеччини в економіку України становлять 4,5 млрд євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала під час відкриття Українсько-німецького економічного форуму у Берліні.
Канцлер відзначила, що в Україні існують надзвичайно гарні можливості для модернізації інфраструктури і, зокрема, у сфері енергетики.
"Велика кількість (німецьких) підприємств на сьогодні в Україні вже працює, і безпосередньо німецькі інвестиції становлять 4,5 млрд євро", - заявила Меркель, відзначивши, що Німеччина є одним із найважливіших торговельних партнерів України.
Вона зазначила, що торгові обсяги у 2014 році сягали понад 5,2 млрд євро.
Читайте такожУкраїна та ЄБРР підписали договір про кредит у $300 мільйонів для закупівлі газу
При цьому Меркель зауважила, що "ці можливості ще не повністю вичерпані".
Голова німецького уряду наголосила, що важливою передумовою для подальшого розвитку економічних відносин є продовження Україною реалізації необхідних реформ.