Німеччина інвестувала в економіку України 4,5 мільярда євро - Меркель

Інвестиції Німеччини в економіку України становлять 4,5 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала під час відкриття Українсько-німецького економічного форуму у Берліні.

Канцлер відзначила, що в Україні існують надзвичайно гарні можливості для модернізації інфраструктури і, зокрема, у сфері енергетики.

"Велика кількість (німецьких) підприємств на сьогодні в Україні вже працює, і безпосередньо німецькі інвестиції становлять 4,5 млрд євро", - заявила Меркель, відзначивши, що Німеччина є одним із найважливіших торговельних партнерів України.

Вона зазначила, що торгові обсяги у 2014 році сягали понад 5,2 млрд євро.

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При цьому Меркель зауважила, що "ці можливості ще не повністю вичерпані".

Голова німецького уряду наголосила, що важливою передумовою для подальшого розвитку економічних відносин є продовження Україною реалізації необхідних реформ.