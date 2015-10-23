Гривня на міжбанку торгується по 22,63 за долар

У п'ятницю, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,53/22,63 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,0820/25,1930 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3620/0,3650 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 22,5736 грн/дол., на цю годину укладено 115 угод на суму 41,06 млн дол.