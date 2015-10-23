Київ і Берлін створили українсько-німецьку торгову палату

Уряди України та Німеччини підписали Угоду про створення українсько-німецької торгової палати зі штаб-квартирою в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася в рамках роботи українсько-німецького ділового форуму за участю прем'єр-міністр Арсенія Яценюка і Федерального канцлера Ангели Меркель.

Документ було підписано у присутності глав урядів. Як очікується, німецько-українська торгова палата покликана значно підсилити присутність німецького бізнесу в Україні.

Зазначається, що німецький бізнес буде мати більше захисту в Україні після відкриття українсько-німецької торгової палати зі штаб-квартирою в Києві. Про це заявив міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус в рамках роботи українсько-німецького ділового форуму.

"Я вважаю, що німецький бізнес буде мати більше захисту в Україні після створення торговельної палати", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряду України та Німеччини підписали Угоду про створення українсько-німецької торгової палати зі штаб-квартирою в Києві. Церемонія підписання відбулася сьогодні, 23 жовтня, в рамках роботи українсько-німецького ділового форуму за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і федерального канцлера Ангели Меркель.