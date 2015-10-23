Народний банк Китаю знизив ключові процентні ставки
14:35, 23 жовтня 2015Фінанси
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Ключова ставка за кредитами знижена на 0,25 процентного пункту - до 4,35% річних.
REUTERS
Народний банк Китаю з 24 жовтня знизив ключові процентні ставки, повідомляє Прайм з посиланням на Dow Jones.
Ключова ставка за кредитами знижена на 0,25 процентного пункту - до 4,35% річних.
Ключова ставка за депозитами знижена на 0,25 процентного пункту - до 1,5% річних.
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Крім того, Народний банк Китаю скасував ліміт для ставок за депозитами комерційних банків, знизив резервні вимоги для банків на 0,5 процентного пункту, для деяких банків резервні вимоги були знижені значніше.
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