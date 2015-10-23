Суд заарештував рахунки 14 офшорів Курченка в Латвії (список)

Про це йдеться у рішеннях суду від 12 жовтня, оприлюднених в єдиному державному реєстрі, повідомляє «ЛігаБізнесІнформ».

За версією слідства, яке веде Генеральна прокуратура, Курченко через компанії Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, ГазУкраїна-2009, ТОВ ГазУкраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами (для потреб населення, - ред.) і продавав на ринку вже за ринковою вартістю.

У результаті, Курченко за попередньою змовою з працівниками НАК "Нафтогаз України" та іншими особами завдав збитків державі на загальну суму понад 1 млрд грн.

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Печерський суд заарештував рахунки офшорних компаній на підставі конвенції Ради Європи про відмивання та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року, а також згідно з договором з Латвією про правову допомогу і правові відносини.

Суми коштів, що знаходяться на цих рахунках, у рішеннях суду не вказані. Печерський суд також надав дозвіл Генпрокуратурі на вилучення з латвійських банків всіх документів, пов'язаних з рухом коштів на рахунках після запиту про допомогу в розслідуванні до правоохоронних органів Латвії.