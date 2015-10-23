Яценюк: доходи бюджету зросли на 50%, на казначейському рахунку $5 мільярдів

Реформи уряду, спрямовані на стабілізацію фінансового сектора, дозволили збільшити доходи державного бюджету на 50% і накопичити на державному казначейському рахунку 5 мільярдів доларів, повідомив в ході роботи українсько-німецького ділового форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Я згадую 18 місяців тому, коли прийшов в офіс прем'єр-міністра, на Казначейському рахунку було, тобто всього було грошей на всю країну – 10 тисяч євро. Зараз на казначейському рахунку – 5 мільярдів доларів. Золотовалютні резерви зросли з 6 мільярдів доларів до майже 13 (мільярдів доларів - УНІАН). А доходи бюджету виросли "плюс 50% до показника минулого року. Ми проявили прагматизм, пройшли і будемо йти далі по шляху складних реформ, які потребують політичної підтримки", - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що на поточний момент уряд робить все, щоб стабілізувати фінансовий сектор.

"У нас було багато програм з МВФ, ЄБРР, Світовим банком. І вперше за останні 20 років, всі зобов'язання, взяті урядом, як би важко не було виконати, були виконані", - підкреслив глава уряду.

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Раніше стабілізацію у фінансовому секторі зазначав ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд. Як наголошував голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше, тепер МВФ важливо пересвідчитись у прихильності керівництва України до курсу правильної фінансової та антикорупційної політики.