Кабмін поки не знає, як компенсувати нестачу грошей при зниженні податків - Абромавичус

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на німецько-українському бізнес-форумі в Берліні.

Міністр зазначив, що, проводячи будь-яку податкову реформу, необхідно насамперед думати про наслідки, і що зниження ставок оподаткування призведе до нестачі грошей в бюджеті.

«Та податкова реформа, яку запропонувала міністр фінансів – це дуже відповідально з точки зору ситуації в країні. Але буде певна нестача грошей, і у нас зараз немає впевненості, що ми зможемо це компенсувати», - сказав він.

Абромавичус нагадав, що реформа, запропонована міністром фінансів Наталією Яресько, передбачає упровадження пласкої шкали оподаткування на 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток.

Водночас він зазначив, що існує більш радикальна податкова реформа, запропонована парламентом.

Як повідомляв УНІАН, підготовлені Мінфіном і представлені у вересні зміни до системи оподаткування, зокрема, передбачали встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

У свою чергу, громадські організації розробили і надали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики альтернативний проект податкової реформи з акцентом на зниження низки ставок податків і поліпшення системи їх адміністрування.

Згодом Мінфін повідомив, що розраховує в листопаді завершити обговорення моделей податкової реформи і визначитися, які податкові зміни будуть упроваджуватися в Україні.