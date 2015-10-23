Міністр економіки впевнений: ВВП України через 20 років досягне $500 мільярдів

Український ВВП через 20 років досягне 500 мільярдів доларів, в той час як за підсумками 2015 року він складе близько 85 мільярдів доларів, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на німецько-українському бізнес-форумі в Берліні.

"Українська економіка через 20 років буде оцінюватися в 500 мільярдів доларів", - сказав він.

За словами міністра, Україна має величезні природні ресурси, а також велику кількість освіченого та висококваліфікованого населення, що за відповідного темпу реформ та якості державного управління зможе стимулювати швидке економічне зростання.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating вдвічі погіршило свій прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року – до 10% з 5%, прогнозованих у березні поточного року.

Кабмін навесні озвучив три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допустив за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачали падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Восени ключові кредитори країни – Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк і Європейський банк реконструкції і розвитку також погіршили макропрогнози для України на 2015 рік – до 9-12%, хоча і зійшлися на думці, що 2016 рік ознаменується зростанням економіки на 1-2%.

Найгірший прогноз падіння ВВП України за підсумками 2015 року видало рейтингове агентство Standard & Рoor's, яке передбачає падіння економіки України на 15%.