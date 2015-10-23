Гривня на міжбанку знизилася до психологічної позначки – 23 за долар

У п'ятницю, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,75/23,00 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,1250/25,3990 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3660/0,3710 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 22,5747 грн/дол., на цю години було укладено 580 угод на суму 445,33 млн дол.