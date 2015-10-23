Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2257.4677 (23 жовтня – 2228.0585)

100 EUR – 2502.1772 (23 жовтня – 2520.6026)

10 RUR – 3.6453 (23 жовтня – 3.5485)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,75/23,00 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,1250/25,3990 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3660/0,3710 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,5747 грн/дол., до цього часу було укладено 580 угод на суму 445,33 млн дол.