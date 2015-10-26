Кабмін прогнозує ріст української економіки в 2016 році на рівні 2%

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 25 жовтня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми прогнозуємо, що в 2016 році ріст української економіки становитиме 2%», - сказав Яценюк.

Глава уряду нагадав, що 1 січня 2016 року набуде чинність Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: «Це стане дуже серйозним поштовхом до того, щоб українська економіка стала конкурентною і щоб до України прийшли іноземні інвестиції».

Яценюк зазначив, що 23 жовтня разом із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони відкрили першу в історії потужну конференцію між українським і німецьким бізнесом: «Німецький бізнес за останні півтора року не тільки не пішов з України, а й, навпаки - готовий далі інвестувати в українську економіку».

Представники німецького бізнесу, за словами глави уряду, кажуть, що Україна «багато що зробила»: «Але треба робити ще більше для того, щоб німецькі інвестиції прийшли в Україну, створювали нові підприємства, нові робочі місця і завозили сюди нові технології».

Ключові сфери німецьких інвестицій в українську економіку, підкреслив Яценюк, - це насамперед транспортна інфраструктура. Він повідомив, що уряд уже розпочав переговори з німецькою компанією Siemens щодо оновлення рухомого складу української залізниці і її модернізації.

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Ще одна важлива сфера інвестицій - це аграрний сектор: «Нам необхідні інвестиції для того, щоб мати нову якісну техніку. Тому ми проводимо переговори щодо розблокування фінансової допомоги для України через компанію «Гермес», яка буде спрямована на видачу кредитів для українських фермерів з метою придбання німецької техніки - таких комбайнів як CLAAS і John Deere, які виробляються на німецьких заводах».

Енергетика – це ще одна сфера для інвестицій німецького бізнесу, зазначив Яценюк і повідомив, що звернувся до німецьких компаній «з тим, що настав час інвестувати в українську газотранспортну систему». «Ми прийняли відповідний закон, і є всі можливості для того, щоб німецькі енергетичні компанії зайшли в українську енергетичну систему і спільно з нами оперували українською ГТС та сховищами», - сказав він.

«Це буде найкращий шлях, як не дати можливості обійти Україну і будувати різного роду газогони, які позбавляють Україну транзитного потенціалу. Це дуже сильний вид енергетичного бізнесу і формування спільної енергетичної політики між Україною, Німеччиною і в цілому ЄС», - додав глава уряду.

Яценюк також повідомив, що Німеччина розглядає Україну як одну з ключових країн по інвестиціях в енергоефективність і енергозбереження. Це, за його словами, стало можливим «завдяки тим реформам в енергетичному секторі, які ми провели, в тому числі і дуже складним, але правильним реформам в ціноутворенні й тарифоутворенні на енергетичні ресурси, в системах управління енергетичних монополістів держави».

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Інвестиції Німеччини в енергоефективність, підкреслив він, - «це нові котли, утеплення і технології, які зберігають енергетичні ресурси і дають можливість менше платити по рахунках за житлово-комунальні послуги».

«Наша співпраця в економічній сфері з Німеччиною є вкрай важливою. Німеччина є лідером економічного розвитку Європейського Союзу. І попри всі проблеми, які є в ЄС та Німеччині, в тому числі пов’язані з кризою мігрантів, збитками країн-членів Європейського Союзу від введених санкцій проти Російської Федерації, - канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує український народ», - наголосив Яценюк.

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Глава уряду також відзначив, що 26 жовтня до України прибуває міністр торгівлі США Пенні Прітцкер «для залучення американських інвестицій в українську економіку»: «Після нашої інвестиційної конференції, яка відбулася в Вашингтоні, американський бізнес приїжджає до України з тим, щоб інвестувати в Україну, створювати підприємства, робочі місця і розвивати наші економіки».