МВФ готовий включити юань у кошик резервних валют

Про це повідомило в неділю агентство Reuters, передає ТАСС.

Як зазначає агентство, у доповіді фахівців МВФ, який містить рекомендації для ради директорів організації, "наводиться позитивний висновок щодо включення юаня до кошика".

"З технічного боку все йде за планом, також немає ніяких очевидних політичних перешкод. Експертна думка, наведена в доповіді, схиляється до включення женьміньбі (офіційна назва юаня) в кошик, але рішення залишається за радою директорів", - цитує агентство свої джерела в організації.

Читайте такожЗростання ВВП Китаю сповільнилося до 6,9% - мінімальний показник з 2009 року

Тим не менш, американська сторона, яка володіє в МВФ блокуючим пакетом голосів, скептично ставиться до цієї ініціативи. При цьому в разі підтримки доповіді радою директорів, збори якого має пройти в листопаді, юань зможе потрапити до кошику тільки через рік - у жовтні 2016 року. Організація в серпні продовжила дію поточного кошика на дев'ять місяців - з 31 грудня 2015 року по 30 вересня 2016 року. МВФ переглядає вагу валют у кошику кожні п'ять років. Раніше організація підкреслювала, що міжнародне визнання юаня повинно відповідати певним ринковим критеріям, а щоб цього досягти, Китаю необхідно ще виконати цілий ряд попередніх умов.

Читайте такожУ Китаї заявили про відсутність підстав для девальвації юаня

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї офіційно запрацювала система міжнародних платежів (CIPS). Це дозволить підвищити ефективність транскордонних розрахунків в юанях і стимулювати використання юаня в міжнародних масштабах.