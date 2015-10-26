США розширюють розслідування щодо московського підрозділу Deutsche Bank

Департамент юстиції США і Управління фінансових послуг Нью-Йорка розширюють масштаб перевірки діяльності московського підрозділу найбільшого німецького банку Deutsche Bank, передає ПРАЙМ з посиланням на Financial Times.

Тепер поряд з розслідуванням за фактом можливого відмивання грошей підрозділом банку в Москві влада США проводить перевірку на предмет можливого порушення санкцій, відзначає видання.

Як зазначається, влада США розширює перевірку у зв'язку з тим, що в деяких з проаналізованих в ході розслідування транзакцій, імовірно, брав участь громадянин США, також передбачається, що в ці операції були залучені долари США.

Читайте такожDeutsche Bank після скандалів оголосив про масштабні перестановки в керівництвіПредметом розслідування є серія так званих "дзеркальних угод", в яких російські клієнти банку купували цінні папери в рублях через московський офіс Deutsche Bank, а потім продавали ці папери за іноземну валюту, в тому числі долари США, через офіс банку в Лондоні.

За даними джерел газети, центральною фігурою розслідування є громадянин США Тім Уісвелл, який був главою відділу акцій Deutsche Bank в Росії і був звільнений в ході внутрішнього розслідування.

Влада США також вивчає, чи відповідають вимогам і готові до використання програми банку щодо дотримання правових норм у зв'язку з санкціями щодо Росії і чи надав банк достовірну інформацію регулюючим органам. Крім того, влада США розслідує, чи дозволяла філія банку Росії несанкціоновано переміщати кошти з країни.

В кінці травня офіційний представник банку Анке Файль повідомила, що Deutsche Bank має інформацію про можливе відмивання грошей через його московський офіс і проводить внутрішнє розслідування за цим фактом. Московський офіс Deutsche Bank тоді відсторонив від роботи кілька співробітників через розслідування позабіржових угод, що мають ознаки відмивання грошей.

У серпні повідомлялося, що федеральні прокурори США проводять розслідування у зв'язку з угодами на суму в кілька мільярдів доларів, які здійснив найбільший німецький банк Deutsche Bank від імені російських клієнтів протягом 2015 року.