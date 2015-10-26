Вкладникам банку "Фінансова ініціатива" не змогли розпочати виплати через заборону на його ліквідацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не може почати виплати гарантованих сум вкладникам банку "Фінансова ініціатива" через заборону на його ліквідацію, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, фонд збирається оскаржити рішення суду і просить суд роз'яснити, яким чином забезпечувати виконання заборони не порушуючи вимог законодавства.

За інформацією Фонду гарантування, в період ліквідації банку "Фінансова ініціатива" за загальним реєстром виплату гарантованої суми повинні отримати більше 38 тисяч вкладників на загальну суму 1,94 мільярда гривень, а в період тимчасової адміністрації вже виплачено 1,84 мільярда гривень.

Читайте такожФонд гарантування запевняє - грошей на виплати вкладникам ліквідованих банків вистачить

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива", який раніше належав одному з найбільших аграрних виробників України компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Нацбанк 23 червня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку "Фінансова ініціатива", який належить власнику ліквідовуваного на даний час "VAB Банку" Олегу Бахматюку. З 24 червня в банку "Фінансова ініціатива" працювала тимчасова адміністрація.