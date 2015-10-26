У Росії пропонують за використання біткоінів позбавляти волі на чотири роки

Міністерство фінансів РФ посилило підхід до покарання за випуск і обіг кріптовалют, пишуть "Известия".

Відомство розробило поправки в Кримінальний кодекс, за якими порушників будуть саджати у в'язницю на чотири роки. Раніше Мінфін пропонував більш м'яке покарання за випуск і обіг кріптовалют — штраф до 500 тис. рублів або виправні роботи терміном до двох років. У Мінекономрозвитку, яке підтримує цю ініціативу, зазначили, що законопроект Мінфіну буде внесений урядом до Держдуми в найближчі місяці.

Читайте такожСуд Євросоюзу звільнив від податків обмін біткоінівМожливо, до посилення покарання Мінфін підштовхнули плани компаній по випуску кріптовалют. Qiwi у вересні 2015 року оголосила про розробку свого аналога біткоінів - бітрублей. Як розповіли «Известиям» в прес-службі компанії, передбачається, що з 2016 року бітрублями можна буде розплачуватися за послуги (наприклад, через мобільний зв'язок) через Qiwi-гаманець. Гендиректор і співвласник компанії Сергій Солонін повідомив, що під час запуску буде використовуватися кріптотехнологія blockchain, на якій працює система Bitcoin.

Представники Центробанку в минулому році відзначали, що вважають біткоіни грошовим сурогатом. Але цього літа перший заступник глави ЦБ Георгій Лунтовський оголосив, що «не можна відкидати цей інструмент, можливо, за ним майбутнє». А у вересні 2015 року заступник глави ЦБ Ольга Скоробогатова повідомила на форумі в Казані, що регулятор створив робочу групу з вивчення технології blockchain з урахуванням міжнародного досвіду. Можливо, ЦБ проявив велику лояльність до біткоінів після того, як у 2015 році Банк Англії заявив про плани щодо створення власної цифрової валюти і порівняв появу біткоіна з народженням інтернету.

Але різко проти криптовалют виступають силовики.

Глава правління агентства «Фінансові інновації» Роман Прохоров (раніше очолював департамент національної платіжної системи ЦБ) вказує, що єдиний шанс для легального обороту кріптовалюти в Росії — встановлення чітких правил її обігу з ліквідацією анонімності.