Вкладникам "Інтеграл-банку" та банку "Національні інвестиції" почнуть виплати з 27 жовтня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 27 жовтня починає виплати гарантованих сум вкладникам "Інтеграл-банку" та банку "Національні інвестиції", повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, виплати вкладникам "Інтеграл-банку" будуть здійснюватися через відділення "Приватбанку", вкладникам банку "Національні інвестиції" - через "Ощадбанк".

Фонд буде здійснювати виплати вкладникам банків, термін договорів яких закінчився до 21 жовтня включно, а також за договорами поточного та карткового рахунку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Інтеграл-банк" на підставі визнання національним банком України цього банку неплатоспроможним.

Національний банк України 17 вересня визнав неплатоспроможним банк "Національні інвестиції", раніше визнаний проблемним з призначенням куратора регулятора через непрозорість ряду операцій і стрімкого істотного скорочення ліквідних коштів.

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Довідка УНІАН. Банк "Національні інвестиції" працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. По інформації на сайті банку, його найбільшим власником є Наталія Огородник, прямо та опосередковано володіє часткою в 33,7407% через компанії "Украгроспілка", "Віадук" та "Еко".

"Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є Кирило Торішній, володіє прямо та опосередковано через інвесткомпанію "Інвестиційно-торговий союз" 48,5705% акцій банку.