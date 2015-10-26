Державний "Укрексімбанк" з початку року збільшив збитки в 2 рази

Державний "Укрексімбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 8,330 мільярда гривень збитку, в той час як протягом аналогічного періоду попереднього року збиток банку склав 3,951 мільярда гривень.

Про це банк повідомив у звітності на своєму сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 11,08% - до 140,192 мільярда гривень, зобов'язання - на 18,9%, до 133,680 мільярда гривень, в той час як власний капітал скоротився в 2,1 рази - до 6,512 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. "Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі.

На початку липня банк повідомляв про успішне завершення переговорів з кредиторами про перепрофілювання трьох випусків облігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,475 мільярда доларів, домовившись про продовження термінів погашення на сім років з підвищенням ставки купона.