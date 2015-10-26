Мінекономрозвитку оприлюднило законопроект про електронні держзакупівлі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало на своєму сайті законопроект про електронних державних закупівель, переименовывающий їх у публічні та передбачає остаточний перехід на електронну систему з 2017 року.

При цьому законопроект стосується публічних закупівель, сума яких перевищує 50 тисяч гривень, але не більше граничної суми, що встановлюється Кабінетом міністрів.

Документ передбачає дві процедури закупівель: відкриті конкурентні торги і неконкурентні переговорні процедури.

Перша процедура буде застосовуватися у разі, якщо предмет закупівлі зрозумілий і не вимагає додаткових консультацій.

Друга ж буде використовуватися у випадку, якщо завдання, яке стоїть перед замовником, може бути виконане за допомогою закупівлі різних товарів та послуг, а конкретний вибір можна зробити лише після консультацій з учасниками торгів.

У той же час, обидві процедури будуть здійснюватися в електронній системі публічних закупівель.

Крім того, законопроект регламентує створення централізованих закупівельних організацій, які будуть організовувати торги на конкретних територіях або адміністративних одиницях.

У разі прийняття закон набере чинності для всіх органів виконавчої влади з 1 січня 2016 року, а для всієї системи публічних закупівель в цілому - з 1 січня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі сподівається на прийняття в грудні закону про електронні державні закупівлі, що передбачає поетапний перехід на електронну систему з 1 січня 2016 року.

Система електронних державних закупівель Prozorro вже заощадила понад 300 мільйонів гривень для держави.

Система електронних держзакупівель, впровадити яку Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує до кінця 2016 року, буде побудована шляхом об'єднання інфраструктури волонтерського проекту щодо прозорості держзакупівель Prozorro і публічного порталу держпідприємства "Зовнішторгвидав".

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Довідка УНІАН. Prozorro – система, створена за ініціативою громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів і підприємців. Мета проекту – прозоре і ефективне витрачання державних коштів, а також запобігання корупції завдяки громадському контролю та розширення кола постачальників.