Гривня на міжбанку торгується по 23,03 за долар

У понеділок, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,90/23,03 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 25,2720/25,4080 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3660/0,3690 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 22,9663 грн/дол., на цю годину укладено 225 угод на суму 67,92 млн дол.