США планують надати Україні третю кредитну гарантію на $1 мільярд

США планують надати Україні третю кредитну гарантію в розмірі 1 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр торгівлі США Пенні Пріцкер під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

“Я рада оголосити, що президент з Конгресом має намір здійснити кроки щодо третьої мільярдної кредитної гарантії для України в наступні місяці. Це буде виконанням американської обіцянки розглянути можливість такої кредитної гарантії наприкінці 2015 року за відповідних умов”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол.

Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, покращення ділового клімату.