В Китаї попереджають про загрозу нової світової фінансової кризи

Цілком ймовірно, що світ зіткнеться ще з однією світовою фінансовою кризою протягом найближчих п'яти років, повідомляє Газета.ru з посиланням на заяву генерального директора китайської комісії з регулювання банківської системи Мін Ляо в інтерв'ю на саміті з питань глобального порядку денного Всесвітнього економічного форуму в Абу-Дабі.

"Основна причина полягає в тому, що більшість ризиків, які залишилися після фінансової кризи 2008 року, зберігаються. Багато проблем у банківській та ринкової сферах, які й раніше були актуальними, крім того, протягом цих років було розроблено недостатньо структурних реформ", - говориться в повідомленні.

"Шлях реформ, по якому після кризи 2008 року пішли державні банки та уряди, призвів до позитивних змін та відновлення економіки лише в деяких країнах. Реальна економіка в осяжному майбутньому не зможе повернутися до докризового рівня, і наступна криза, ймовірно, захопить нас зненацька", - заявив він.

Від зазначив, що тіньова банківська система - сукупність фінансових інститутів, які працюють за банківськими схемами, але формально банками не є, - становить найбільшу загрозу. По-перше, посилення регулювання фінансових інститутів зміщує деякі ризиковані види діяльності до тіньового банківського сектора. По-друге, нові технології посилюють ризики від тіньової банківської діяльності.

Останні потрясіння на фондовому ринку Китаю свідчать про ризик посилення ефекту тіньової банківської системи, озброєної новими технологіями. Найбільший вплив на глобальну фінансову систему будуть чинити фінансові інтернет-технології, які дедалі більше розмивають географічні та бізнес кордони.

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Інтернет-технології змінили традиційний спосіб ведення банківського бізнесу. Завдяки їм багато заходів з фінансових операцій тепер можуть виконуватися онлайн, і людям не потрібно відвідувати банки так часто. Крім того, зв'язок між тіньовими банками та інтернетом став міцнішим, ніж будь-коли. Якщо протягом найближчих п'яти років ця тенденція набуде подальшого розвитку, тоді нові проблеми для світової фінансової системи стануть неминучими.