Китай подав заявку на приєднання до ЄБРР – Financial Times

Китай подав офіційну заявку про приєднання до Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Як пише Financial Times, якщо Китай стане учасником ЄБРР, зв'язки другої за величиною світової економіки і Європи значно зміцняться, а Пекін отримає доступ до проектного фінансування банку.

У ЄБРР газеті повідомили, що ще в серпні 2015 року «високопоставлений китайський чиновник» (його ім'я не називається) звернувся до президента ЄБРР Сума Чакрабарті з пропозицією про включення Китаю в склад акціонерів банку. Джерело FT стверджує, що акціонерна участь Пекіна в капіталі ЄБРР «буде символічною».

Ще один співрозмовник видання в ЄБРР повідомив, що запит Китаю повинен бути розглянутий поточними акціонерами ЄБРР, а сам процес знаходиться на ранній стадії.

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ЄБРР був створений в 1991 році для підтримки ринкової економіки, в першу чергу, в Європі. Інститут виділяє кошти і на проекти в інших державах: зокрема, у 2014 році країни Центральної Азії отримали €800 млн із загального обсягу фінансування ЄБРР (€8,9 млрд).

Як пише Slon.ru, раніше Росія була лідером серед одержувачів проектного фінансування ЄБРР. З середини 2014 року банк призупинив розгляд нових проектів в РФ на тлі введення антиросійських санкцій з боку Заходу.