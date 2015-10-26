Нацбанк посилить вимоги для пунктів обміну валют





«За останні два роки Національний банк не видав жодної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій. Це дуже складний ринок, який може безпосередньо впливати на фінансову стабільність держави. Останнім часом ми бачили багато зловживань, пов'язаних із «сірим» або «чорним» ринком валюти, шахрайством тощо. Тому ми плануємо до кінця року врегулювати низку питань щодо вимог до таких установ», - цитуються в повідомленні слова першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

За його словами, буде введено додаткові вимоги до капіталу таких небанківських установ, прозорості їх структури, ділової репутації власників. Національний банк також приділяє значну увагу підвищенню рівня безпеки пунктів обміну валют і їх клієнтів - буде посилені вимоги до приміщень, захищеності кас і сейфів. Крім того, кожен пункт обміну валют повинен бути обладнаний реєстратором розрахункових операцій (РРО).

«Це чергові дії Національного банку із забезпечення прозорості та стабільності фінансової системи України. Ми бачимо значне просування в питанні прозорості банків і застосовуватимемо цей досвід на пов'язаних ринках», - зазначив Олександр Писарук.

За даними НБУ, на сьогодні в Україні діяльністю з обміну валют займаються чотири небанківських установи, які мають близько 1850 структурних підрозділів.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні співробітники податкової міліції, прокуратури та управління Міністерства внутрішніх справ Києва виявили й вилучили під час обшуку в незаконних пунктах обміну валют 4 млн дол. і 7 млн грн.

У липні співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою розкрили в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Добовий оборот валюти, яка виводилася «в тінь», становив понад 3 млн дол. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 тис. дол., 40 тис. євро і 100 тис. грн