Іран хоче приєднатися до банку БРІКС

Іран має намір приєднатися до банку БРІКС, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Sputnik .

Про це заявив заступник міністра економіки Ірану Мохаммад Хазаї на зустрічі з міністром промисловості Бразилії Армандо Монтейро.

"Ми сподіваємося на приєднання Ірану до цього банку як можна швидше, і отримання статусу члена банку", — цитує агентство Sputnik Хазаї.

Раніше про це повідомило агентство Tasnim.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня поточного року в Китаї запрацював банк розвитку БРІКС.

Основною задачею банку є фінансування різних інфраструктурних проектів у країнах-членах БРІКС і країнах, що розвиваються.

Внесок кожної з держав БРІКС в капітал банку становить $2 млрд, загальна сума - $10 млрд. Першим президентом банку став представник Індії, штаб-квартира організації буде розташовуватися в Китаї. Планку максимально можливого капіталу встановлено на рівні 100 мільярдів доларів.

Країни, які входять у БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР – розраховують на базі нового банку створити альтернативу міжнародним фінансовим інститутам, таким як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, в яких визначальну роль відіграють США.

У 2006 році РФ виступила з ініціативою створення БРІК — нового глобального форуму, що об'єднує Бразилію, Росію, Індію та Китай. У зв'язку з приєднанням до БРІК ПАР в грудні 2010 року група стала називатися БРІКС (BRICS).