Міністр торгівлі США назвала умови надання Україні кредитних гарантій

Україна в найближчі місяці отримає кредитні гарантії США на 1 млрд дол. у разі успішної реалізації програми Міжнародного валютного фонду і проведення антикорупційної реформи, заявила міністр торгівлі США Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві.

"Основними попередніми умовами виділення кредитних гарантій є виконання програми МВФ і боротьба з корупцією, антикорупційна реформа", - сказала вона.

За словами міністра, конкретні умови отримання гарантій будуть визначені в рамках стратегічних напрямів реформ після погодження на міжурядовому рівні.

Як повідомляв УНІАН, кредитні гарантії США на суму 1 млрд дол., які Україна може отримати через кілька місяців, будуть спрямовані на проведення реформ в економіці та поліпшення інвестиційного клімату.

За інформацією міністерства фінансів України, воно має намір провести розміщення єврооблігацій для залучення 1 млрд дол. під гарантії уряду США в листопаді цього року.

Уряд України в травні цього року підписав угоду з урядом США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол. в рамках декларації про надання кредиту на 2 млрд дол., сума яких може бути збільшена ще на 1 млрд дол. в разі успішного проведення реформ в Україні.