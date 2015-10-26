Середня зарплата в Україні зросла на 138 гривень





Кількість штатних працівників в Україні, за даними Держстату, у вересні залишилася на рівні 8 млн чол, як і місяцем раніше.

Найвищі середні зарплати у вересні зафіксовано на авіаційному транспорті – 19,6 тис. грн, у фінансовій та страховій діяльності – 8,4 тис. грн і науково-технічній сфері – 6,7 тис. грн.

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Найменший рівень середньої зарплати у вересні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,2 тис. грн, охороні здоров'я – 2,8 тис. грн, освіті – 3,2 тис. грн.

За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників зросла порівняно з серпнем в освіті – на 14,4%, наземному і трубопровідному транспорті – на 10,5% та сільському господарстві – на 8,5%. Зменшення середньої зарплати порівняно з попереднім місяцем відзначено на водному транспорті – на 13%, у сфері державного управління і оборони та сфері обов'язкового соціального страхування – на 4,2%, поштовій та кур'єрській діяльності – на 2,5%.

Середня зарплата штатного працівника в Україні в серпні знизилася на 4,2%, або на 185 грн до 4205 грн із 4390 грн місяцем раніше.