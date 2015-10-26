Профільний комітет вніс до парламенту проект податкової реформи

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики зареєстрував на сайті парламенту проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації.

Текст відповідного законопроекту №3357 на сайті парламенту поки що відсутній.

Як повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики прийняв рішення внести до парламенту свій варіант проекту податкової реформи наступного понеділка після проведення місцевих виборів.

Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що Міжнародний валютний фонд може припинити фінансування України у разі, якщо профільний комітет парламенту внесе свій варіант податкової реформи. У той же час голова податкового комітету спростувала дану інформацію.

Підготовлені Мінфіном і представлені у вересні зміни до системи оподаткування, зокрема, передбачали встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

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У свою чергу, громадські організації розробили і представили на розгляд Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики альтернативний проект податкової реформи з акцентом на поліпшення системи адміністрування податків. За підрахунками Міністерства фінансів, недоотримання доходів бюджету в разі прийняття зазначеного законопроекту становитиме 200 млрд грн.