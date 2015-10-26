Офіційний курс гривні продовжує знижуватись

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2290.5896 (26 жовтня – 2257.4677)

100 EUR – 2522.1682 (26 жовтня – 2502.1772)

10 RUR – 3.6647 (26 жовтня – 3.6453)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,92/23,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,3120/25,4320 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3640/0,3670 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9059 грн/дол., до цього часу було укладено 522 угоди на суму 308,48 млн дол.