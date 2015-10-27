Індонезія заявила про готовність приєднатися до Транстихоокеанського партнерства

Індонезія має намір приєднатися до угоди про Транстихоокеанське партнерство, заявив президент країни Джoкo Відодо після зустрічі з президентом США Бараком Обамою, передає Reuters.

Міністри торгівлі США і ще 11 країн уклали угоду про Транстихоокеанське партнерство. У ТТП увійшли: Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, США і В'єтнам.

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