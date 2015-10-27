Російський рубль відновив падіння, відкрився обвалом і фондовий ринок РФ

У ході торгів на Московській біржі у вівторок, 27 жовтня, рубль впав по відношенню до євро і долара слідом за зниженням цін на нафту.

Так, долар виріс на 30 коп., до 63,32 руб.

Євро зміцнився на 34 коп., до 69,99 руб.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року Слідом за зниженням рубля впав і фондовий ринок Росії. Згідно з даними Московської біржі, індекс ММВБ опустився на 0,80%, до 1698,42 пункту.

Індекс РТС впав на 1,72%, до 843,24 пункту.