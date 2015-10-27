Білий дім та Конгрес досягли попередньої угоди з держбюджету

Керівництво Білого дому та американського Конгресу досягли попередньої угоди з питання бюджету, який встановлює рівень державного фінансування на наступні два роки, а також продовжує ліміт державної заборгованості до 2017 року, повідомляє Прайм з посиланням на телеканал NBC News.

"Законопроект про фінансування, який займає 144 сторінки, підтримали дві партії уряду. Обговорюваний проект закону опублікували після опівночі за місцевим часом (8:00 за київським часом) . Очікується, що голосування в Палаті представників за цим документом бюджету може відбутися вже завтра, 28 жовтня", - говориться в повідомленні.

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Також повідомляється, що представники Республіканської партії планують зустрітися сьогодні за закритими дверима, щоб продовжити обговорення проекту закону про бюджет.