Нацбанк продовжив час роботи валютного міжбанку
10:01, 27 жовтня 2015Фінанси
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Система буде працювати в робочі дні з 9:00 до 17:30 за київським часом, замість завершення роботи о 17:00.
НБУ продовжив час роботи валютного міжбанку / facebook.com/NationalBankOfUkraine
Національний банк України з 27 жовтня подовжує час роботи системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку до 17:30.
Відповідні зміни закріплені постановою правління регулятора №722, опублікованому на сайті НБУ.
"Система працюватиме у робочі дні, з понеділка по п'ятницю включно, з 9:00 до 17:30 за київським часом, замість завершення роботи о 17:00 у понеділок-четвер і в 16:00 в п'ятницю та передсвяткові дні", - говоирться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Нацбанк України переніс час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку на годину раніше, з 10:00 на 9:00 ранку.
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