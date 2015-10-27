Нацбанк продовжив час роботи валютного міжбанку

Національний банк України з 27 жовтня подовжує час роботи системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку до 17:30.

Відповідні зміни закріплені постановою правління регулятора №722, опублікованому на сайті НБУ.

"Система працюватиме у робочі дні, з понеділка по п'ятницю включно, з 9:00 до 17:30 за київським часом, замість завершення роботи о 17:00 у понеділок-четвер і в 16:00 в п'ятницю та передсвяткові дні", - говоирться у повідомленні.

Читайте такожНацбанк посилить вимоги для пунктів обміну валют

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Нацбанк України переніс час відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку на годину раніше, з 10:00 на 9:00 ранку.