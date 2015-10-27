НБУ розширив перелік валют для банківських операцій

Національний банк України розширив перелік валют, з якими уповноваженим банкам дозволяється проводити своп-операції.

Відповідні зміни закріплені постановою правління регулятора №721, опублікованому на сайті НБУ.

Зазначеною постановою регулятор скасував вимогу щодо проведення банками валютних свопів виключно з вільно конвертованими валютами, які широко використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та продаються на головних валютних ринках світу і дозволяються для здійснення інвестицій в Україну.

Крім того, регулятор надав право уповноваженим банкам здійснювати валютні операції на умовах своп з міжнародними фінансовими організаціями.

Регулятор зазначає, що вказані зміни сприятимуть ефективнішому управлінню ліквідністю банками та нададуть можливість міжнародним фінансовим організаціям додатково залучати гривневі ресурси для їх подальшого спрямування на кредитування українських позичальників.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 22 жовтня прийняв черговий пакет заходів щодо лібералізації валютного регулювання, який пом'якшує вимоги регулятора щодо обов'язкового продажу валютної виручки і готівкових валютообмінних операцій.

НБУ звільнив від обов'язкового продажу надходження валюти в якості грошового забезпечення (гарантійного внеску) для участі нерезидента у торгах по приватизації державного майна на рахунки організатора таких торгів.

Також НБУ звільнив від обов'язкового продажу валютні надходження на підставі угод про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу, а також гранти, які юридичні особи - резиденти отримують від міжнародних фінансових організацій, якщо в органах управління цих юридичних осіб бере участь уряд України.

Крім цього, НБУ пом'якшив обмеження з видачі гривневої готівки через касу та банкомати, встановлене на рівні 300 тисяч гривень на добу на одного клієнта. Тепер ця норма не буде поширюватися на валютообмінні операції з фізичними особами, що спростить продаж валюти населенням.