Уряд сподівається на розширення торгових зв'язків і прихід інвестицій з США - Абромавічус

Уряд України сподівається на розширення торгових зв'язків і прихід інвестицій з США, оскільки ця країна є стратегічним партнером та найбільшою економікою світу.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на своїй сторінці в Twitter.

“Америка - найбільша економіка. Сподіваємося на розширення торгівлі та прихід інвестицій. Для України це критично важливо", - написав він.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінекономрозвитку, Абромавічус і міністр торгівлі США Пенні Пріцкер обговорили перспективи розвитку торгових відносин між країнами, а також формування привабливого інвестиційного клімату в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна протягом найближчих місяців отримає кредитні гарантії США на 1 мільярд доларів у разі успішної реалізації програми Міжнародного валютного фонду та проведення антикорупційної реформи.

Дані кошти будуть спрямовані на проведення реформ в економіці та поліпшення інвестиційного клімату.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір включити додаткові товари в Генеральну систему преференцій США, яка відновила свою дію з липня і надає можливість безмитної торгівлі по вхідним у неї групам товарів.

Обсяг безмитної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами Америки, передбаченої Генеральною системою преференцій – спеціальним торговельним режимом, наданих урядом США розвиненим країнам, включаючи Україну, складе близько 200 мільйонів доларів.

Режим безмитної торгівлі буде поширюватися на 5 тисяч товарів українського виробництва і діятиме до 31 грудня 2017 року. Разом з тим, дія цього режиму передбачає виконання Україною низки умов, а саме – забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності та трудових прав, а також дотримання правил зазначення країни походження товарів.