"Ощадбанк" з початку року отримав 5,4 мільярда збитків

Державний "Ощадбанк" в січні-вересні 2015 року отримав 5,4 мільярда гривень збитків проти прибутку в 550,9 мільйона гривень протягом аналогічного періоду роком раніше, повідомляється у звітності на сайті банку.

Як повідомила прес-служба банку, збиток був отриманий за рахунок формування значного обсягу резервів внаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку.

Згідно з повідомленням, за січень-вересень банк сформував резерви на 12,6 мільярда гривень.

Одночасно банк повідомляє, що за результатами діяльності протягом 9 місяців 2015 року він отримав операційний дохід в обсязі 10,2 мільярда гривень, що вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистий процентний дохід банку в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 23,2% і склав 5,9 мільярда гривень, чистий комісійний дохід збільшився на 24% і склав 1,1 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, "Ощадбанк" в першому півріччі 2015 року отримав 2,8 мільярда гривень збитку за рахунок формування значного обсягу резервів внаслідок девальвації гривні, погіршення якості активів у зоні АТО, технічного дефолту окремих держпідприємств - клієнтів банку та зниження їх кредитних рейтингів.

У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитку.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.