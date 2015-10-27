Влада Росії прогнозує вичерпання Резервного фонду в 2016 році

Наступний рік може виявитися останнім для Резервного фонду, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву міністр фінансів РФ Антона Сілуанова.

"Приблизно на 2,6 трильйона рублів (41,5 мільярда доларів) ми скоротимо (в 2015 році) обсяг наших резервів - більше ніж наполовину. Все це означає, що 2016 рік - це той рік, коли ми зможемо останній рік так витрачати наші запаси, наші резерви. А далі у нас таких ресурсів не буде", - сказав він.

Наголошується, що за умови збереження сьогоднішніх цін на нафту та курсу долара російський бюджет в 2016 році недоотримає 14,4 мільярда доларів.

"Якщо теперішні ціни на нафту та обмінний курс збережуться, а сьогодні ціни на нафту близько 44 долара за барель для Urals, і курс рубля близько 62 рубля/долар, то ми можемо недоотримати 900 мільярдів рублів (14,4 мільярда доларів). Такі ризики у нас є дійсно", - заявив міністр.

Проект бюджету-2016 зверстано виходячи з прогнозу середньорічної ціни на нафту до 50 доларів за барель і середньорічного курсу на рівні 63,3 рубля за долар.

Проект російського федерального бюджету на 2016 рік було внесено урядом до Держдуми РФ 23 жовтня. Згідно з документом, доходи бюджету наступного року складуть 219,8 мільярда доларів, витрати - 257,5 мільярда доларів, дефіцит - 37,7 мільярда доларів, або 3% ВВП. У Держдумі перше читання бюджету 2016 року відбудеться 13 листопада.

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Як раніше зазначав Сілуанов, на кінець 2015 року обсяг Резервного фонду Росії складе 54,3 мільярда доларів.

"В більшій частині він буде задіяний на фінансування дефіциту бюджету 2016 року. Обсяг Фонду національного добробуту складе на кінець року 4,9 мільярда рублів (78,4 мільйона доларів) і залишиться незмінним", - зазначив керівник російського Мінфіну.