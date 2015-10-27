Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,95 за долар

У вівторок, 27 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 22,85/22,95 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,2490/25,3500 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3580/0,3600 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 22,8931 гривні/долар, на цей час укладено 178 угод на суму 74,30 мільйона доларів.